Teet Kalmus: kas proviisor tahab ettevõtjaks?

Kuna proviisorapteekidel on suured püsikulud, siis on ülimalt küsitav väide, nagu suudaksid proviisorapteegid müüa ravimeid odavamalt. Majandusloogika järgi suudaksid seda teha pigem ketiapteegid, aga kiire püsikulude kasv mõjutab ka neid, seda enam, et juurdehindluse piirmäärad pärinevad ajast, mil palgatase oli hoopis teine, kui see on tänapäeval. Nii et ravimite hinnal apteekides pole allapoole liikumiseks ruumi.

Ravimite hind on riiklikult reguleeritud ja ravimid jagunevad omakorda retsepti- ja käsimüügiravimiteks. Retseptiravimid moodustavad 85 ja käsimüügiravimid 15 protsenti ravimite müügimahust. Seadusega on aastast 2005 paika pandud juurdehindluse piirmäärad nii jae- kui ka hulgimüügis, seega, apteekide jaoks pole vahet, kas müüa 100- või 200-eurost retseptiravimit, jaemüügi maksimaalne juurdehindlus on ikka natuke üle viie euro. Ravimite hinna paneb paika ravimitootja, hulgimüüjad ja jaemüüjad saavad sellele lisada ainult lubatud juurdehindluse, mitte enam.

Ettevõtted on pikki aastaid turul tegutsenud, ehitanud üles apteekide võrgustiku, loonud brändid, IT-lahendused, lojaalsusprogrammid ja nüüd tahetakse ilma igasuguse riikliku mõjuanalüüsita lihtsalt nende äri kinni panna. Mingisugust kompensatsioonimehhanismi pole välja töötatud. Kahjunõude esitamiseks on alust piisavalt ja see võib riigile lõpuks maksma minna kümneid ja kümneid miljoneid eurosid.

Apteegireform aga muudab turgu, kus suures osas konkurents toimib. Ketiapteekide omavaheline konkurents on nii terav, et pole harvad juhtumid, kus kaubanduskeskustes on kolm apteeki ligistikku. Ettevõtted on investeerinud suuri summasid, et pakkuda klientidele head teenust, ning Eesti apteekide pakutav teenus on tipptasemel. Kasumlikumate apteekide arvel peetakse üleval ka neid ketti kuuluvaid apteeke, mis on kahjumis. Hulgimüügifirmade ja apteegikettide vertikaalne integratsioon ei ole probleem, sest juurdehindluse piirmäärad võtavad võimaluse hindadega manipuleerida ning nii on ravimite hinnatase ühesugune kõikides apteekides üle Eesti.

Apteegireform toob kaasa riigi jõulise sekkumise ravimite jaemüüki. Turumajanduses sekkub riik üldjuhul siis, kui tekib mingi probleem, mida turg ise ei suuda reguleerida ja teenuste-kaupade pakkumine on häiritud. Nimetatakse seda turutõrkeks. Sinna alla kuulub näiteks olukord, kus maapiirkonnas jääb elanikke nii väheks, et apteegi pidamine lihtsalt ei tasu ennast ära, ning inimestel puudub võimalus ravimeid osta ja ravimialast nõu saada. See on koht, kus riik peaks sekkuma ja looma mehhanismi, mis turutõrke kõrvaldab.

Ometi juhtis see aktsioon taas tähelepanu palju kirgi tekitanud apteegireformi aspektidele. Paljudel inimestel on raske selles olukorras orienteeruda, sest edastatav info on vastukäiv ja emotsioonidest laetud. Allpool üritan natuke valgustada ravimite müügi tagamaid ja sellega seotud väärarusaamasid.

Apteegiteenuse kvaliteet ja ravimite sortiment

Kõik apteegid peavad vastama seaduses esitatud nõuetele ehk nii ketiapteekides kui ka proviisorapteekides tohib retseptiravimeid väljastada ainult erialaharidusega inimene, st kas proviisor (kõrgharidus) või farmatseut (keskeriharidus). Neil on ka kohustus pakkuda kõige odavamat sama toimeainega ravimit ning nõustada ravimi ostjat. Ei saa kuidagi väita, et proviisorapteegis oleks apteegiteenus kuidagi paremini tagatud kui ketiapteekides, sest seadus kehtib kõigile võrdselt.

Kohapeal saadaolevate ravimite sortimendi eest vastutab apteegi juhataja. Hulgimüügifirmad hoiavad oma laos nii originaalravimeid kui ka nende pea kõiki geneerilisi analooge (patendikaitse alt väljas, toimeained samad mis originaalravimitel, aga ravimid odavamad). Kuna hulgimüüjad teenivad käibe pealt ja juurdehindluse piirmäärad on ees, puudub neil huvi mingite geneeriliste ravimite eelistamiseks. Uute hulgimüüjate võimalik lisandumine ei suurendaks ei ravimite sortimenti ega langetaks nende hindasid.

Apteekide omandivorm

Apteegireformist tulenevalt võib proviisor olla maksimaalselt nelja apteegi omanike ringis, kusjuures ühes neist peab ta olema juhataja. Praegu on Eestis apteeke 498, suurusjärgus 200 on uutele nõuetele vastavad n-ö proviisorapteegid. ERRi ajakirjanik Merilin Pärli üritas kuu aega tagasi selgeks teha, kui paljud nendest on täiesti n-ö sõltumatud, ning selgus, et neid on alla 20. Teised teevad koostööd hulgimüüjatele kuuluvate apteegikettidega frantsiisi- ja koostööpartnerluslepingute alusel, kus lepingute sisu küll erineb, aga katab üldjuhul apteegi infotehnoloogilise süsteemi integreerimist apteegiketi omasse, mis võimaldab esiteks hoida kokku IT-kulusid ja teiseks pakkuda inimestele apteegikettide lojaalsusprogrammi koos kettide soodustustega. Osa lepinguid hõlmab ka apteegiketi brändi kasutamist, nii et inimene ei saa arugi, et kaubanduskeskuses asuv Benu apteek on juriidiliselt hoopis proviisorapteek. Näiteks apteegireformi tühistamise vastu häälekalt sõna võtnud Proviisorite Koja (esindavad ainult kümmet protsenti proviisoritest) eestkõnelejatest kasutab üks oma apteegis Benu ja teine Apotheka frantsiisi.

Ketiapteegid oleksid huvitatud isegi enamaid oma apteeke muutma frantsiisilepingutega proviisorapteekideks, aga siin on probleem selles, et vähesed proviisorid soovivad hakata ettevõtjaks. Nad eelistavad ettevõtlusele erialast tööd. Näiteks suuremate kaubanduskeskuste apteekide rendihinnad algavad viiekohalistest summadest kuus ja see tuleb iga kuu ka müügist teenida, nagu palgarahagi, ja seda olukorras, kus juurdehindlusel on piirmäärad ees ja ravimite müük ise ülemäära tulus tegevus ei ole.

Frantsiisilepingute kasutamine on kasvav trend ka Euroopas, sest see võimaldab apteekidel kulusid optimeerida olukorras, kus ketiapteekide tegevusel on administratiivsed piirangud. Võib idealiseerida paari apteeki pidavat proviisorit, aga tänapäevases kiire tehnoloogilise arenguga maailmas nad omal jõul lihtsalt ei suudaks ajaga sammu käia, samas kliendid soovivad parimat teenust igas mõttes.

Mida see reform siis muudab, kui läbi frantsiisi on proviisorapteek väga tihedalt seotud hulgimüügifirmaga. Kindlasti on veel võimalik luua ärimudeleid, kus integratsiooni aste on veelgi kõrgem, samas on juriidiliselt tegu seadusele vastava proviisorapteegiga. Kas meil on selliseid mänge vaja ja mida see juurde annab apteegiteenuse pakkumise mõttes? Suurimad probleemid on meil ravimite kättesaadavusega hoopis n-ö ääremaadel. Kas ei peaks riigi tegevus selles vallas olema hoopis suunatud sinna, et turutõrgetega seotud probleeme lahendada?