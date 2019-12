Aasta suurimad kaotajad ja ebaõnnestujad

Tellijale

Panga suurpuhastus

Kuigi Danske rahapesukahtluse juhtum näib nii suurem kui ka mõjukam laiemas vaates, siis kitsalt Eestis on kordades suurem Swedbanki ümber toimuv. Aasta jooksul on pangas tehtud suurpuhastus. Vahetatud välja nii Eesti juhid kui ka eestlased emafirmas. Ilmselt ilmekaim on kevadel ka Eesti Panga juhiks kandideerinud ja napilt teiseks jäänud Robert Kiti lahkumine septembri lõpus, kusjuures tema tegevus juhatuse esimehena peatati juba juunis.

Kitt kirjutas ametist vabastamise järel sotsiaalmeedias, et pangandusega on nüüd kõik. «Swedbank ütleb, et põhjused on minevikus ning uurimine ei ole seni leidnud minu tegevuses midagi kriminaalset. Mul on selle üle hea meel. Nii ongi. Nagu ma suvel märkisin, on omanikul alati õigus teha juhatuses muutusi ning seda võimalust omanik kasutas.»