Jaak Valge: mitte isside mäss, vaid globalism versus rahvuslus

Üks vasakliberaalne noor daam uuris mu käest, kas pärast EKRE poliitikuks hakkamist on mõni mu tuttav mind vältima hakanud. Mõtlesin ja pakkusin, et üks inimene võib-olla, aga kindlalt ei tea.

Aga küsimuse peale ma ei solvunud. Meediast võibki jääda mulje, et Eesti inimeste vahel on ületamatu konflikt ning valitsusvastutust kandev EKRE nuhtleb valimatult kõiki vähemusi ja enamusi kodu- ja välismaal, mistõttu, nagu kommunikatsiooniekspert Raul Rebane kinnitab, «käib praegu ringi väga palju solvatuid ja pahandatuid».

Julgen arvata, et Eesti elu on hoopis rahulikum, kui žurnalistid seda kujutavad. Palju rahulikum, võrreldes näiteks mõne aasta taguse vastasseisuga Reformierakonna valitsusele, rääkimata 1987.–1991. aasta vaidlustest iseseisvuse taastamise ja selle vormi üle, 2007. aasta tänavarahutustest või 1930. aastate alguse sisepoliitilisest pingestatusest. Neil kordadel ulatus konflikt ühiskonna juurteni, praegu on see reeglipärase poliitilise protsessi osa.

3 mõtet Rahvuskonservatiivsed või vasakliberaalide poolt populistlikuks nimetatud erakonnad tuginevad tõepoolest igal pool läänemaailmas rohkem meestele kui naistele.

Kuna naiste poliitiline huvi on sageli väiksem, hääletavad nad suurema tõenäosusega vanemate parteide poolt.

Ühiskonnas peabki olema nii naiselikku vaoshoitust kui ka mehelikku müürilõhkumist.

Rebase artiklis «Isside mäss» pakutud konstruktsiooni järgi on aga tegemist harimatute meeste katsega taastada patriarhaalne Eesti, mille lagunemine toimuvat meil niigi aeglaselt, tulenevalt nõukogude ajast. Naiste parem haridustase ja väliseeskujud on mõjuma hakanud ja nad on järjest vallutanud uusi ja olulisi ametikohti. Osale meestest on see raskesti vastuvõetav ja nii sündiski protest, mida võib nimetada endast targemate talumatuseks. Maailma rong aga ei peatu, et Eesti meest peale võtta, ning seepärast püüdvatki vanad mehed ja «seelikuga dinosaurused» Eesti rongi seisma jätta. Ideoloogiliselt olevat me jälle Venemaa liiduvabariik.

Mind on ikka imestama pannud enesekindlus, millega mõni inimene määrab progressi suuna kindlaks, unustades seejuures kurvid ja tagasipöörded, mida nad ise on varem seoses oma kujutletud progressi suuna muutusega teinud. Unustades, et Nõukogude Liidu rong liikus 70 aastat tagasisuunas, lastes seejuures pidevalt kiledat progressivilet.

Globalistliku mõtteviisi järgi, mida Rebane näib jagavat, on just vasakliberaalsed väärtused parimad ja universaalselt kõigile ühiskondadele kehtestatavad. Vabalt valitud oma poliitikat ei saa olla, alternatiiviks on ainult Venemaa. Ehk on just selline sulase hoiak nõukogude aja pärand?

On paradoksaalne, et sovetlik hoiak võib väljenduda ka püüdes otsida nõukogude ajast võimalust end mahajäänuna alavääristada, mis justkui nõuab vajadust end kellelegi teisele sulaseks pakkuda. Jah, me jäime majanduslikult maha ning maadleme ülisuure välispäritolu rahvastiku lõimumisprobleemiga, ent tänu kommunistlikule režiimile oleme paremini vaktsineeritud kampaanialikkuse vastu.