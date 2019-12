Erkki Bahovski: Moskva karistuspingile. Ka rahvusvahelises poliitikas

Detsembri üheksandal päeval otsustas rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA täitevkomitee, et eemaldab Venemaa sportlased neljaks aastaks suurvõistlustelt. Tõsi, Vene sportlastel avaneb võimalus võistlustest osa võtta, aga mitte oma riigi lipu all. Lisaks peavad nad tõestama, et pole dopingut kasutanud.

Muidugi on rahvusvahelise poliitika puhul asjad keerulisemad. Venemaal on tuumarelv, Vene sportlastel ei ole. Venemaa on ka ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige ja rahvusvaheline üldsus vajab tihti Venemaa nõusolekut olulistes küsimustes (kas see nõusolek ka saadakse, on iseküsimus). Olulisim on vist tõdemus, et rahvusvahelisi suurvõistlusi saab pidada ka ilma Venemaa osavõtuta, aga rahvusvahelist poliitikat ilma Venemaata ajada on mõnevõrra keerulisem.