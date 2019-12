Kui teadusest saab ideoloogia

Teadus on võtnud pöörde pimeduse poole, kirjutas maailma juhtivas meditsiiniajakirjas Lancet selle toimetaja Richard Horton aastal 2015. Tema sõnul vohavad halvad ja kallutatud uurimused, mh kantuna moekate trendide järgimisest kui kinnisideest. Nagu igasugused -ismid ja poliitilised ideoloogiad on võtnud religiooni mõõtmeid, on seda ka teadusfundamentalism ehk halvas mõttes teadususk. Teadusfundamentalism tunnistab ainult empiirilisi loodusteaduslikke teadmisi. Seda saadab veendumus, et teadusel on vastus kõigele (millele üldse vastata saab). Teadusfundamentalismile on mh omane usu ja teaduse vastandamine, kuigi reaalselt on teadususk kartnud kirikut, mitte kirik, ei praegune ega keskaegne, teadust.