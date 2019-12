Martin Ehala: Toeks ärevatel aegadel

Tellijale

Ateism, mis peaks võitlema religioosse piiratuse vastu, on võidelnud Jumala kui südametunnistuse vastu. Osalt seetõttu oleme praegu ilma Jumala ja ilma usuta. See ei ole üksnes sotsialismi probleem, see on globaalprobleem. Kas me oleme nii võimsad, et tuleksime toime ilma usuta?