Oleme vaatlejad universumis

Galaktikaparv Abell 1689, mis asub meist 2,2 miljardi valgusaasta kaugusel. Sellesse kuulub üle 160 000 tähepilve. Ruudukese sees on galaktika A1689-zD1, mis on üks meist kõige kaugemal asuvaid galaktikaid - 13 miljardi valgusaasta kaugusel. FOTO: Scanpix/AFP/NASA/ESA/L. Bradley/R. Bouwens/H. Ford/G. Illingworth

Neil päevil kuuleme jälle kahe tuhande aasta vanust lugu Petlemma tähest, mis juhatas hommikumaa targad vast sündinud ­kuninga juurde. Kirjas on see küll ainult ühes uue testamendi neljast evangeeliumist, aga see asja­olu ei vähenda uskujate usku ega suurenda uskmatute uskmatust. Ja tegelikult polegi ehk tähtis, kas oskame anda sellele nähtusele tõepärase astronoomilise seletuse. Oluline on tähele ­panna, et need targad – kui nad ikka olid olemas – olidki tolle aja kõige targemad inimesed, maagid, kes valdasid kogu teadmist ja oskasid taevastest märkidest välja lugeda midagi, mida tavainimene ei suutnud.