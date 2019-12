Tellijale

Umbes 60 protsenti Euroopa elektritootmisest põhineb vähese süsinikuheitega energiaallikatel. Ligikaudu poole sellest moodustab tuumaenergia, mis on ühtlasi Euroopa suurim elektrienergia allikas. Tuumaenergiat on kasutatud elektri tootmiseks juba üle 60 aasta ja Euroopa tuumajaamad on töötanud suurepäraselt. Hoolimata sagedastest eksiarvamustest on tuumaenergia olnud kõige ohutum elektritootmisallikas ja tänapäeva tuumajaamad toodavad väga soodsat elektrit. Kuid milline on tuumaenergia tulevik?