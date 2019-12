Mõistatuslikud variatsioonid

Tellijale

Olgu teatriloo jaoks täheldatud, et algselt pidi näidendi lavastama ja Erikut mängima Peeter Tammearu, kes nägi Tõnis Mägi just Znorkona, Mikiver vahetas rollid. Lavastust mängiti 19 korda kuni Mikiveri haigestumiseni. Elu lõppvaatuseni jõudnud suurvaimu üksildase hingevalu nüansid, mida oma viimases rollis väljendas Mikiver, ning Tõnis Mägi ägedus ja kirg on küllap meeles kõigil seda lavastust näinud inimestel.