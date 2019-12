Põlisrahvad kaitsevad Amazonast elu hinnaga

Tellijale

«Paljudes kogukondades valitseb ebakindlus,» ütles usutluses Postimehele Patxon Metuktire, kes on tänavuse Sahharovi mõttevabaduse auhinna nominendi, kayapo hõimu pealiku Raoni lapselaps ja tegutseb sarnaselt vanaisaga keskkonnaaktivistina. «Meie ümber on kurjategijad, kes tahavad otsida võimalusi rikastumiseks, kes tahavad ära võtta nende kogukondade elu, need viimased ressursid, mis on veel alles.»