Jasikevičiuse eduretsept: lukusta end saali ja tööta

Organisatsiooni kasvu kõigisse tahkudesse panustav Leedu meisterklubi on käesoleval hooajal käima lükanud veebipõhise jutusaate «#ZalgirisOnAir» ning selle aasta viimaseks külaliseks kutsutigi klubi peatreener. Juttu jagus poolteiseks tunniks ning Jasikevičiuse huvitavamatest mõtetest on üht-teist kõrva taha panna nii noorel sportlasel kui ka juba mõndagi näinud treeneril.

Psühholoogiast oma arvamus

Kui Jasikevičiuselt küsiti, kas ta on kasutanud ka spordipsühholoogide abi, kõlas vastuseks: «Minu silmis on psühholoogia väga lihtne. Ka Žalgirise peatreenerina ütlen mängijatele: kui teeme midagi kehvasti, tuleb rohkem töötada. Nii lihtne see ongi. See on mu ainus psühholoogia. Lukusta end saali ja tööta. Lisaks toitu õigesti, viska elust ebavajalik kõrvale, maga paremini. Muud retsepti pole.