Motosportlased näitasid spordirahvale koha kätte

Tellijale

«Sõudmises on alati sellised pisikesed medalid, aga siin on võimsad ja suured karikad,» põhjendas ürituse juht Kiivikas Raja kuut tiitlivõitu.

Vehklejad, kes avaalal olid ilmselged favoriidid, ei tohtinud hoida torkevahendit oma vehklejakäes. Lehis–Novosjolov said oodatult kindla võidu, loovutamata punktigi. Teiseks tulid motosportlased, kolmanda koha said näitlejad, kuid võis märgata, et teatrikoolis on mõõgakunsti õpitud.