Venemaa välisministeeriumi teise Euroopa osakonna juht Sergei Beljajev väitis detsembri keskel uudisteagentuurile RIA Novosti antud intervjuus, et Vene õhujõud on vastavalt 2017. aasta lõpus kinnitatud kokkuleppele Läänemere kohal Peterburi ja Kaliningradi vahel lennates muutnud oma lennumarsruute ja lennukõrgusi, et vähendada ohtu tsiviillennukitele, samuti on hakatud esitama rohkem lennuplaane ja ollakse raadiosides lennujuhtidega.

Venemaa president Vladimir Putin teatas 2016. aasta juulis Helsingis pärast kohtumist Soome presidendi Sauli Niinistöga, et Venemaa on valmis arutama Läänemere kohal lendavatel sõjalennukite transpondrite sisselülitamist, et need oleks nähtavad reisilennukitele. Venemaa sõjalennukid on tekitanud Läänemere kohale lennates ohtlikke olukordi, lennates reisilennukitele ohtlikult lähedale, samas pole nad väljalülitatud transpondrite tõttu tsiviillennukite pilootidele nähtavad.