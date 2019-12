Sõidutund nutu äärel, käsi põlvel

Tellijale

Autojuhiloa tegemine peaks olema kogemus, mis ei too kaasa hingelisi traumasid, kuid selgub, et noortele naistele on see justkui loterii, milles osalejal on suur šanss sattuda seksuaalse ahistamise ohvriks. Postimehega jagasid oma lugu kolm naist, kes kõik käisid Atlanta autokoolis. Neil kõigil oli eri sõiduõpetaja ning Postimehele teadolevalt töötab vähemalt üks õpetajatest ikka Atlanta autokoolis, mis reklaamib end Tallinna autokoolide eliiti kuuluvana ja kinnitab, et õppijatele pakutakse kõrgetasemelist sõidukoolitust. Oma trumbiks nimetab kool nooruslikku ja sõbralikku kollektiivi. Sõiduõpetajad on kodulehel oleva kirjelduse järgi rahuliku meele ja pikaajaliste kogemustega.