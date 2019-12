Miniampsud aasta lõpuks: hapukapsakreem ja verivorstitrühvel

Tellijale

Pidades silmas toidumaailma trende, kus muuhulgas võideldakse raiskamise ja toidukoormate prügimäele saatmisega, on nulljäägi ehk zero waste’i mõte vana-aastaõhtu suupistelaual igati järgimist väärt. Mõistagi juhul, kui pole tahtmist ega tarvidust praade uuesti üles soojendada.

Tõsi, Paenurme enda suguseltsi traditsioonilisest jõulusöömaajast ei jää tõenäoliselt grammigi üle – aastatega on isatallu Harjumaale Atale kogunev sugulastering paisunud neljakümnepealiseks seltskonnaks ja vaagnad jõuluööks tühjad. Kuid kui sahvrisse siiski jääks hapukapsast, teeks ta kindlasti toorjuustuga hapukapsakreemi. See sobib ideaalselt pannil võis röstitud suupisteleivakestele, paksudele keedukartuliviiludele või seapraetükikestele, mida pidulikult pakkuda. Hea, kui enne on hapukapsast vedelik välja nõrutatud. «Vedelik teeb suupiste vettinuks ja võib selle lammutada,» jagab kokk köögitarkust. Samuti võiks hapukapsas olla magusamat sorti; kui nii ei ole, võib mikserdajasse õige pisut mett lisada. «Mina eelistan magustajaks alati mett, mitte suhkrut,» sõnab kokk, kes ka hapukapsast hautades seda just meega mahedamaks disainib. Poekapsastest on tema meelest Felixi praekapsad sageli paraja magususega.