Topless-stseen «Õnnes» ja muud üllatused aasta viimasel õhtul!

Oot, ega see ole veel kõik. Laual leidub ka roog, mille kõrval teatab silt: «Ühed pallid???». Kui kellelgi tekib küsimusi, mis pallid, tasub vihjet otsida roast selle kõrval. Silt ütleb: «Pulli peenis».

Ja need road pole sugugi vilunud kokkade valmistatud. Nende vaaritamise, keetmise ja küpsetamisega olid öö otsa ametis «Õhtu!» saate kolm toimetajat.

«Kokad võtta oleks liiga lihtne,» tunnistab saatejuht Jüri Butšakov. «Kokk suudab kõik nii ilusaks ja isuäratavaks teha. Me tahtsime, et kõik näeks välja visuaalselt robustne ja maitsed oleksid võimalikult naturaalsed.»

Need road on osa vana-aasta «Õhtu!»-saate mängust. Õigemini on saates mänge õige mitu. Ootamatutele ja jahmatavatele