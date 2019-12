Mis saab metsast, kus ei laula enam ükski lind? Millal hammustab lõhutud loodusahel inimest ennast? Legendaarne loodusmees Fred Jüssi (84) mitte ainult et armastab metsa – ta tunneb seda tõeliselt. Samamoodi tunneb ta loodusseadusi ja ütleb: «Asjad pole kunagi varem olnud nii halvad kui nüüd.»



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Tellijale

Mis meie metsades toimub?

Olen väga hästi kursis, mis meie metsades toimub. See on riiklik laastamine!

Ma ei ütle seda nagu inimene tänavalt, ma jälgin otsuseid ja mul on olemas ajalugu.

Mul on olemas salvestised, mis näitavad kunagist liikide rohkust. See on dokument. Saad minna ja võrrelda sellega, mis nüüd toimub. Nüüd, samas metsas, samal kellaajal ei kuule sa enam kedagi. Metsa pole, see ei hoia enam vett, seal pole enam elupaika.

Metsa kaitsest räägitakse meil aastaid, olen vaadanud, kas see ka tulemusteni viib. Kuulasin 13. aprillil 2017 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu metsa tasakaalust. Kõnelesid metsateadlane Toomas Frey ja teadlane Asko Lõhmus. Probleem Eesti metsades on tõsine, faktid ümberlükkamatud ja ükski riigikogulane ei vaielnud vastu. Aga mis sellest sündis? Mitte midagi. Mõtlesin, mis kogu see selline on, kelle otsus muudab sama vähe nagu hüüdja hääl kõrbes.

Goethe ütleb väga täpselt: «Loodus ei mõista nalja, ta on alati õiglane, alati tõsine, tal on alati õigus. Vead ja eksimused tulevad kõik inimestest.»

Milles viga peituda võiks?

See on hirmus, kui metsa majandavad need, keda ei huvita mets, ainult raha. Nii hea on müüa seda, mida sa ise ei pea oma kätega tegema. Raiemahtu aina nihutatakse – mis ta siin kasvab, see kõik on ju raha.

Kui kaovad linnud ja kahepaiksed, mõjutab see kogu tervikut. Looduse ahelad on pikad, kõik on kõigega seotud. Kui see kusagil katki teha, plahvatab probleem hoopis kaugemal. Võtame näiteks kodukaku – kui ta maha lastakse, hakkavad paljunema närilised, kimalaste pesad süüakse ära, pole kedagi, kes tolmeldaks punast ristikut, ja kui pole ristikut, ei muutu lehmade piim rammusaks. Ning kui mees ei saa korralikult süüa, jääb ta viletsaks, ja siis omakorda jääb naine rahuldamata. Iga ahel ulatub inimeseni, see on üks püramiid, me ei pääse selle eest kusagile.

Ja kui tahad keskkonda hoida, pead seda tegema ka teiste eest. Alles oli suur kampaania: «Teeme ära!» Ühed koristavad, aga kusagil külarahvas veab kiiresti-kiiresti oma prahi metsa, sest teised ju korjavad ära.