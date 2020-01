Tehnoloogia tähtede seis 2020. aastal: 8 ennustust

2020. aastaks ennustatakse paljusid läbimurdvaid tehnoloogiaid, mida me oleme oodanud juba aastaid. Skeptiliselt võib öelda, et äkki see on ka järgmisel aastal jälle jutuks, kui räägime 2021. aasta trendidest. Kuid midagi päris uut paistab siiski ka tulevat. Vaatame, milline on digitähtede seis.