Tellijale

Olukorra hinnang: visklemine. Valimiste võitja võimule pääsemise vältimiseks loodud koalitsioon on olnud selle osalistele kõike muud kui lihtne. Keskerakond on võtnud suure riski ja kas see on end seni õigustanud, sõltub sellest, mida pidada eesmärgiks. Avalikkuse ees on aga kahtlematult olnud tegu võimuliiduga, mis on viselnud ühest probleemist teise ja rahulikku tööaega on olnud vähe.