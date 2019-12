Miks õpivad Itaalia, Valgevene ja Tšiili noormehed preestriks Eestis?

Vanas nuntsiatuuri hoones Kadriorus tegutseb nüüd preestriseminar.

Kõik siia õppima tulnud noormehed on tulnud läbi neokatehumenaalse liikumise.

Eestis töötab praegu juba neli neokatehumenaalse taustaga preestrit.

Tallinnas õppivate noorte meeste tulevased töökohad otsustab siinne preester

Katoliku kiriku nuntsiatuuri maja Tallinnas Kadrioru pargi serval on saanud uue elu: diplomaatide asemel käivad selle väravast noored mehed, kes on tulnud siia Redemptoris Materi seminari preestriks õppima.

Uksel tulevad vastu itaallasest rektor isa Severino Pizzanelli ja seminarist Kiryl Arlionak, esimesi, kes saabus siia seminari õppima. 2015. aastast Eestis vaimulikukutset omandav valgevenelane on eesti keele omandanud nii hästi, et on nüüd rektorile tõlgiks.

Kõigepealt viiakse külalised seminari kabelisse. See on valge ruum, mille seintel ripuvad kirkavärvilised maalid neitsi Maarjast ja pühast perekonnast. Need on reproduktsioonid Kiko Argüello töödest, inspireeritud ida-riituse ikonograafiast. Hispaania kunstnik Argüello on neokatehumenaalse tee rajaja. See omakorda on see katoliku kiriku vaimsus, mida üle maailma asutatud rohkem kui sajas Redemptoris Materi seminaris järgitakse.

FOTO: Eero Vabamägi

Kuigi see liturgia kuulub roomakatoliku riituse alla, erineb ta pisut harjumuspärasest.

Enne nüüdseks rohkem kui miljoni järgijaga liikumisele aluse panemist jõudis Argüello (snd 1939) olla põgusalt ateist ja saada tuntuks kunstnikuna. Argüello loomingut näeb muuseas ka Madridi Almudena katedraali peaaltari kohal. Sinna paluti ta maalima tänase monarhipaari Felipe VI ja Letizia pulmade eel 2004. aastal.

«Siin me istume ringis,» osutab Arlionak seminari kabelis neokatehumenaalsele vaimsusele viitavale aspektile.

Kuigi see liturgia kuulub roomakatoliku riituse alla, erineb ta pisut harjumuspärasest. Alates ringis istumisest ning kitarri saatel psalmide ja teiste Piiblist inspireeritud laulude laulmisest.

«Lihtsalt hostia asemel kasutame me hapnemata leiba ja mida võtame kätelt pühitsetuna vastu ja joome karikast Kristuse Ihu nagu näevad ette ka kiriku liturgilised normid,» kirjeldab isa Severino. «Kõik see on kooskõlas uute Rooma liturgia pühitsemise korraga, mis kehtestati pärast Vatikani II kirikukogu. Seda me teeme Püha Tooli ametlikul loal. Need eripärad aitavad missadel paremini usklikel osaleda.»

«Mitte kõik ei armasta sellisel viisil elada usku ja on tõesti nii, et paljud ei ole kutsutud Jumala poolt neokatehumeenide teele,» tunnistavad nad. Paavstid on järjest kinnitanud, et neokatehumeenide töö on katoliku õpetusega kooskõlas ja tänuväärne.

FOTO: Eero Vabamägi

Isa Severino tunnistab, et mitte kõik ei tunne neid ja võib-olla tundub mõnele väljastpoolt imelik, mida nad teevad. Tema sõnul pole nad aga tegelikult nii teistsugused midagi. «Ma istume ringis. See on normaalne, sedamoodi võib teha ka tavalises kirikus,» toob rektor näite ja lisab, et raamatud ja päevalugemised on samad, mis kogu ülejäänud kirikus.

«Kristuse ihu võtame leivana ja vere karikast. Seda on lubatud teha, aga see (nii missa pidamine – toim) on keerulisem koguduses kus on palju inimesi, paljud ei tea, kuidas seda teha, või ei võimalda seda kiriku sisemine paigutus,» jätkab isa Severino. «Kui kogudus on väike, on kergem inimesi ette valmistada selleks osaduse vastuvõtmiseks. Kogukonna liikmetele on hästi lahti seletatud, kuidas võtta osadust selliselt vastu. Suuremas koguduses tuleks iga kord seda eraldi selgitada. Inimesi on vaja ette valmistada, et muidu nad ei saa aru, mis toimub.»

Kui tavalises katoliku kirikus läheb täiskasvanu ristimiseks valmistumisele umbes aasta, siis neokatehumeenide juures aastaid. Isa Severino meenutab, et samasuguse põhjalikkusega valmistusid ka algkristlased.

FOTO: Eero Vabamägi

Ei saa mööda vaadata sellest, et tegu on vaimsusega, mis on toonud kirikusse tagasi raskustes ja usuelust võõrandunud sünnipäraseid katoliiklasi. Samuti sellest, et nende ridadest tuleb vaimulikukutsumusega inimesi. Kadrioru seminari hingekirjas on üheksa noort meest, kes kõik on jõudnud sinna neokatehumeenide Convivenzia-nimelise kokkusaamise kaudu ja sealt loosiga Eestisse läkitatud.

Eestis teenib peale isa Severino veel kolm neokatehumeenide ridadest sirgunud preestrit. Nende seas Eesti apostelliku administratuuri peavikaar isa Alfonso di Giovanni ja Tartu koguduse preester isa Miguel Angel Arata. Samuti elab Tallinnas ja Tartus mitu Hispaaniast ja Itaaliast pärit neokatehumeenide misjoniperekonda.

Esimesed sammud Eestis tegi see liikumine 1990ndate lõpus just Lõuna-Eestis – Tartus ja Valgas. Tänaseks 72-aastane isa Severinogi sattus Eestisse esimest korda 20 aastat tagasi just seoses alustatava misjonitegevusega.

Toolid Redemptoris Materi seminari kabelis on läbipaistvad. Nagu ka sinna viiv klaasuks püha õhtusöömaaja stseeniga. «Kõik siin on läbipaistev – sihilikult,» selgitab isa Severino. «Me oleme kutsutud elama läbipaistvalt ja kartuseta.»

Iga katoliku kiriku keskpunktiks olevat tabernaaklit Kristuse ihuga hoiab seminar teises ruumis, mille kujunduses on joondutud vanade kirikute kooriruumi ülesehitusest.