Berliinis paistab silma vaid hullumeelne

Naljatamisi nimetatakse üht võimalust sügistalvisel hooajal Berliinis silma paista paadialuse outfit’iks. Seda iseloomustab oma kümme kihti riideid üksteise peal, pluus paistmas välja kampsuni alt, kampsun omakorda jope alt jne. Kodututest eristab moodsaid pealinlasi aga see, et garderoobi kokkupanek ja enese valmis seadmine hommikuti peegli ees nõuab kõvasti aega. Pidavat olema lausa omaette kunst kulutada kõvasti aega selleks, et näha välja nii, nagu sa poleks oma välimusele minutitki ohverdanud.