NATO juht on valmis Putiniga kohtuma

Euroopa väljaannete uudiste pealkirjades NATO juhi jõulude-eelne sõnavõtt suuremat tähelepanu ei pälvinud, küll aga Venemaal, kuhu, nagu Stoltenberg ütles, võib ta juba lähiajal visiidi teha. NATO peasekretäri arvates on täiesti mõeldav ka kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kui «kontekst on õige», sest dialoog Moskvaga on tähtis hoolimata sellest, et alliansi suhted Venemaaga on tema sõnul keerulised.