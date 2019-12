Hiina Rahvavabariigi lähituleviku ennustamiseks ei ole tõenäoliselt klaaskuuli vaja – üsna kindlalt võib öelda, et jätkatakse Xi Jinpingi poliitika kursil. Sisepoliitika märksõnad on endiselt Xi ajal alanud tsentraliseerimine ja Kommunistliku Partei kontrolli laiendamine. Omaette küsimus on selle juures piitsa ja prääniku tasakaal, kus liigse kruvide pitsitamise korral võidakse jõuda kriitilise piirini.