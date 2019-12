Martten Kaldvee kolumn: tippspordis pole kohta nõrkadele

Tellijale

Sport on karm ja ohverdusterohke. Tasu saab ainult tehtud töö ja valatud higi eest. Töö algab varakult, juba noores eas, kus baasoskused ning -teadmised omandatakse kergemini ja kiiremini. Treeningutunnid tuleb ära teha, et need tulevikus valuutaks pöörata. Seal kauges tulevikustardis pannakse stopper käima ja finišis see seiskub, tabloole ilmub valuuta ehk punktisumma. Nende üle pole eestlased sel laskesuusatalvel väga rõõmustada saanud.