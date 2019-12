Tellijale

«Ma olen lähtunud esimesest sekundist peaministrina, et pean olema kõigi inimeste peaminister. Teen tööd selle osas, et Eestil oleks hästi, Eesti inimestel oleks hästi.» See motiiv kordub peaminiser Jüri Ratase (Keskerakond) jutus iga kord, kui tal tuleb mõne järgmise EKRE skandaali pärast vabandust paluda või koalitsiooni jõuga kooshoidmist õigustada.