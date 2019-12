Aimar Altosaar: jonnipunn Ratas

Peaminister Jüri Ratas on tuntud oma tasakaaluka käitumismaneeri ja jutuga, kuid kahjuks palju muud peale rahumeelse vormi me tema esinemistest viimasel ajal ei leia. Kui ta on juba tões ja vaimus otsustanud oma skandaalset ministrite kabinetti iga hinna eest koos hoida, siis peaks ta hoolitsema, et ka teised mõistaksid, miks Eesti vajab just sellist valitsust.