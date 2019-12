Venemaa hakkab valmistuma võimutransiidiks

Tellijale

«Võimud otsivad juba juriidilisi võimalusi, mis lubaksid Putinil riiki juhtida pärast (praeguse) ametiaja lõppu, et vähendada tema võimust ilmajäämise riski,» lisas Peterburi tuntud politoloog, Helsingi Ülikooli Venemaa asjade professor Vladimir Gelman. «Eesmärk on luua tingimused, et Putin saaks ühes või teises formaadis riiki edasi juhtida. See võib olla põhiseadusest tulenev formaat, aga võib olla ka midagi täiesti muud.»