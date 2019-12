Aasta 2019 on olnud suurte juubelite aasta. Johann Voldemar Jannseni puhul tähistasime koguni 200. sünniaastapäeva. Lõppeval aastal oli Jannseni suurjuubelit tõesti ka näha, mis on eriti rõõmustav, arvestades seda, millise ägedusega on Jannsenit varem maapõhja taotud.