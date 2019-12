Partnerid kaitsevad peaministri otsust presidendi vastuvõtust kõrvale jääda

Tellijale

Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv rahandusminister Martin Helme teatas, et ka tema ei lähe vastuvõtule ning et sama otsuse langetanud ministreid on veelgi. Helme sõnul ei ole Ratas nii otsustades midagi valesti teinud ning sellises olukorras on süüdi president Kersti Kaljulaid.