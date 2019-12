Põhja-Korea liider Kim Jong-un kutsus võimupartei kohtumisel üles kasutama ründavaid meetmeid, et tagada riigi julgeolek ajal, kui Ameerika Ühendriikidega peetavatel tuumakõnelustel on kätte jõudmas sanktsioonide leevendamise tähtaeg, mis on määratud aasta lõpuks.