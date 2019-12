Tellijale

Hm. Ma ei usu, et meil on just palju lootust edasi pääseda, aga tuleb teha kõik, mida teha saab. 1. jaanuaril jõuame kohale, 2. jaanuaril on üks linastus, 6. hommikul ka ja midagi ka vahepeal. Üks on New Yorgis ja teised Los Angeleses. 7. jaanuari hommikul läheb nominentide hääletamine lukku ja siis tuleb oodata tulemusi, mis tehakse teatavaks 13. jaanuaril.