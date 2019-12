Joakim Helenius: mu välismaa sõbrad naeravad meie valitsuse üle

Trigon Capitali Mustamäel asuva uue üürimaja rõdul poseeriv Investeerimispankur Joakim Heleniuse sõnul räägivad paljud, et uus kriis tuleb, kuid keegi ei selgita, miks see peaks saabuma. FOTO: Mihkel Maripuu

Lõppev aasta on rahapesuskandaalide aasta. Danske filiaal suleti, Swedbank ja SEB on saanud kaela kahtlustusi ja uurimisi. Kuidas saab Eesti siin oma mainekahju parandada? Esiti jäi mulje, et peakontorid näitasid näpuga eestlastele.

Kindlasti on see kahjustanud Eesti mainet ja see aasta ongi olnud Eesti mainele välismaal raske: on olnud valitsuse skandaalid ja rahapesuskandaalid, palju positiivset pole Eestist räägitud.

Rahapesuskandaali puhul olen kindel, et valdav osa Eesti pankuritest, keda nüüd süüdistatakse, pole teadlikult rahapesuga tegelenud.

Kas Eestil võiksid olla valdkonnad, mida eelisarendame? Lõuna-Koreal on näiteks rahvuslikud tšempionid (chaebol), mis toodavad sõidukeid, tehnoloogiat ja laevu.

Eesti majandus ja elanikkond on nii väikesed, et suurte riikide mudeleid pole mõistlik siin kasutada.

Eesti eesmärk, millega võiks saada maailmaliidriks, on startup-ettevõtetele raamide sättimine, mis annaks neile maailma parimad eeldused hästi hakkama saada. See võiks olla Eesti suur idee.