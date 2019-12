Jaak Jõerüüt: tõde ja võim

Keskkonna kõlbmatuks muutumine, kliimakollisioonid, usk absurdsesse mõttesse, et tootmise kasv saab olla igavene – kõik sellised asjad tulenevad enamasti suurest vastuolust inimgruppide vahel, spetsialistide ja mittespetsialistide vahel. Pidulikult öeldes tõe ja võimu vahel. See on suur konflikt, mis hävitab maailma, kui halvasti läheb, kirjutab kolumnist Jaak Jõerüüt.