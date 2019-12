Noored ei usu oma lemmikute vaktsineerimisse

Tellijale

Eesti Maaülikooli loomakliiniku kliiniline juht Aleksandr Semjonov ütles, et seda ei saa nimetada puhanguks. Siiski pole see tavapärane viirus. Semjanov mäletab viimast katkujuhtumit umbes viie aasta tagusest ajast.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) paneb inimestele südamele, et katku saab vältida vaktsineerimisega. «Tänu sellele, et Eestis on vaktsineerimine levinud, pole meil neid juhtumeid palju olnud,» ütles Semjanov. Viiruse – limaga levitavate infektsioonide – levikut soodustab tema sõnul soe talv.