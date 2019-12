Rahva tants otsides tasakaalupunkti

Tellijale

Kuivavõitu termini «rahvastik» all räägime rahvast ja inimestest. Eesti inimestest ja eestlastest üle maailma, kes väga väikese rahvana on suutnud end murda maailma arenenud rahvaste tippu omariikluse, tunnustatud kõrgkultuuri, emakeelse kõrghariduse ja teadusega. Kuidas seda imet hoida ja anda edasi järgmistele põlvkondadele, selle üle ei lõppe arutelu kunagi, kuid üks võti meie eduloo mõistmiseks on olnud õnnestunud kombinatsioon tugevast sisemisest sidususest ja avatusest maailmale. Ajastule sobiva tasakaalupunkti leidmine nende kahe suundumuse vahel on alati kirgi ja pikki arutelusid põhjustanud, sest pikki aastaid võõrvõime taluma pidanud rahvakilluna ei saa me kunagi unustada, kui habras võib olla meie elu ja õnn. Liigne suletus ja vabaduse allasurumine viib meilt noored, piiranguteta avatus ohustab aga keelt ja kultuuri.