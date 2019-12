Martin Ehala: Häälestust, mitte remonti

Tellijale

Õpetajakutse maine. Eesti üldhariduskooli kõige suurem murekoht on õpetajate järelkasv. Rahvusvaheline võrdlusuuring TALIS märgib, et Eesti peaks lähema kümne aasta jooksul uuendama poole oma õpetajaskonnast. See tähendab, et igal aastal oleks vaja juurde 500 uut õpetajat, kuid praegu lõpetab õpetajakoolituse umbes 300 inimest aastas ja nendestki kõik ei lähe tööle õpetajaks.