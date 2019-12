Aleksei Lotman: Keskkonnarindel muutusteta – või siiski?

Tellijale

Mets. Metsaraie lööb rekordeid ja seda võib ju ka muutuseks lugeda. Ent seda on ta teinud juba mitu aastat, suundumus raiemahu suurenemisele on muutumatu. Loomulikult ei saa see lõpmatult nii jätkuda, ent millal murdepunkt tuleb, on raske ennustada. Postimehe keskkonnaküljed on üritanud anda oma panuse, et murrang tuleks võimalikult vara ja pehmelt, ent metsanduse üldised suunajad ei paista seda sõnumit tõsiselt võtvat. Kui raiemahtude sujuva vähendamisega hiljaks jääda, kukuvad need millalgi ise, ja päris järsult, nagu oleme ka siin lehes vastavaid arvutusi analüüsides kirjutanud. Raiemahtudega sama tähtis on ka, millal ja kus raiuda.