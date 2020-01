Nüüd tuleb suur supisööma

Tellijale

Eestlaste köögitraditsioon aastalõpupühade menüüs supile naljalt kohta ei leia. Rahvas tellib tavaliselt ikka praadi ja kooki, ütleb toidublogija Britt Paju kogemus. Ja kui ta üldse pidusöögiks suppi teeks, oleks see pigem mõni magus supp söömaaja lõpetuseks, arutleb sada supiretsepti raamatusse vorminud Paju. Näiteks lumepallisupp, pošeeritud pirniga šokolaadisupp või hoopis õunasupp, mis kõik sobivad pidulikumaks puhuks ja on ka kogumikku «100 suppi» üles tähendatud.

Supisoolo meeleolu saabub kööki pärast pühi. Isegi siis, kui ahvatlustele järele ei antud ja üle ei söödud, on kulbitäis sooja ja toitvat leent meie kehvas talvekliimas alati omal kohal. Samuti võib supp olla praktiline moodus peoprae ülejääkide ärakasutamiseks. Äsjasteks jõuludeks küpsetatud pardiprae alles jäänud tükkidega talitas Britt Paju just nii, keetes perele järgmisel päeval maitsvat ja kõhusõbralikku borši. Rümba keetis puljongiks ja lihatükikesed pistis keedusesse valmistamise lõpus.

Toidublogija ise toiduga naljalt liialdama ei kipu, sest talle on see igapäevatöö ja pidusöögidki valmistab enamasti ise: «Lõhnadest ja maitsmisest saab juba enne söömist täiskõhutunde kätte,» tähendab ta. Arvestades aga, et peolauas seatakse enamasti aukohale rammus liha ja üldse toekamad road, soovitab ta selle tasakaalustamiseks uuel aastal startida pigem taimsemate suppidega. Need on küll kergema loomuga, kuid sisaldavad parajal määral kiudaineid ja teisi kehale vajalikke toitaineid. Üheks oma lemmikuks peab Paju kõrvitsa-seene püreesuppi, mida võib keeta külmutatud seentest, aga ka kodumaiste shiitake seentega õnnestub see hästi. Toortatar lisab supile pähklist mekki, kena kuldne värv tuleb kõrvitsast.