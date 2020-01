Triin Lellep arvustab: miks suurte ootustega «Cats» läbi kukkus?

Tellijale

Läksin kõigi aegade ühe kuulsama muusikali «Cats» järgi tehtud filmi vaatama suure elevusega, aga tulemus pani õlgu kehitama. Sõber Google paljastab, et samamoodi on tundnud ka paljud kriitikud ja filmisõbrad ning et internetis käib lausa võistlus, kes saab maha karmima arvustusega.

Idee teha «Catsist» nüüdisaegne film tundub mulle geniaalne, aga ka väga riskantne ettevõtmine.

«Cats» ei ole oma loomult tavaline muusikal, mille keskmes on inimsuhted, intriigid ja armukolmnurgad. Kaugel sellest. Tegelasteks on kassid ja väga suurt konflikti polegi. Tegemist on nii-öelda talendi-show’ga – kahetunnine teos koosneb suures osas tantsunumbritest –, kus kassid astuvad üles, et üks õnnelik neist valitaks tõusma kõrgemasse sfääri, kus auhinnaks on unelmate elu. (Kassidel olevat ju üheksa elu.) Muusika autor Andrew Lloyd Webber on üldse süžeede valikul hulljulge, näiteks on ta kirjutanud muusikali koguni laulvatest rongidest («Starlight Express», 1984).