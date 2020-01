Arteri pärlid: ausõna, aga just nii nad ütlesid!

Tellijale

Martin Järveoja, autoralli maailmameister:

Ei võida see, kes on teistest kiirem, vaid võidab see, kes ei anna alla, ei ole nõus kaotama.

Peeter Perens, laulupeo peadirigent:

Rahvuslus tähendab meile meie perekonda. Laulupidu on nagu suguvõsa kokkutulek, kus inimesed on rõõmsad üksteise nägemise üle, laulavad ühiseid laule, tõmbavad vardasse oma perelipu.

Kadri Land, Tallinki juhatuse liige:

Välismaal elamine on tegelikult väga kole. Oled võõras kohas, su juured on lahti, ümberringi pole turvakeskkonda.

Indrek Neivelt, endine hansapankur:

Tasuta teenustega on liiale mindud. Me ehitame nagu kommunismi. See ei vii mitte kusagile. Teenusel peab olema hind.

Lauri Leesi, teenekas pedagoog: