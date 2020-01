Tellijale

Teise samba pensionifondide rappimise üks põhjuseid võib peituda just selles, et piirata aina tugevamaks paisuvat investeerimisjõudu.

Rahandusminister Martin Helme rääkis detsembris riigikogus esinedes, et pensionifondide varast umbes 800 miljonit oli investeeritud Eestisse. Osa sellest seisab rahana kontodel, aga enamik on paigutatud ettevõtete aktsiatesse ja võlakirjadesse. Et aimu saada, kui suur raha on 800 miljonit, võib kõrvale võtta Äripäeva rikaste edetabeli. 2019. aasta edetabeli. Äripäev hindas, et ettevõtja Kristjan Rahu vara väärtus on 312 miljonit, Raul Kirjanenil 286 miljonit ja Enn Pandil 112 miljonit eurot.