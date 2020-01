1. jaanuaril võttis Eesti esimest korda ajaloos sisse koha ÜRO Julgeolekunõukogu laua taga. On sümboolne, et aastal, mil tähistame saja aasta möödumist Tartu rahulepingu sõlmimisest, on Eesti diplomaatia pälvinud rahvusvaheliselt kogukonnalt sellise usalduse.