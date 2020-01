Eestlanna osaleb kuulsal Super Bowlil

Tellijale

Haisid kohtab aasta-aastalt üha sagedamini. Kausja kujuga meduuse mõistagi ka. Noid satub teinekord ette lausa sadu. Siis peab Merle Liivand ujuma nagu slalomist, et neist mööda põigelda. Kokkupuude pole soovitav: üks Liivandi tuttav sai meduusilt nii tugeva mürgistuse, et pidi nädal aega voodis lebama.

Haidega on lugu veelgi hullem. Florida osariigi rannik, mille ääres avaveeujuja Liivand juba aastaid elab, on ohtlikem paik Ameerikas, kus üldse vette minna. Ja järjest ohtlikumaks see muutub, sest haid liiguvad kaldale üha lähemale ja lähemale.

Kuid enne, vähem kui kuu aja pärast, ootab teda Miamis Ameerika spordi suurim üritus – Super Bowl ehk Ameerika jalgpalli profiliiga NFLi finaal. See on tavaliselt USAs aasta enim vaadatav teleülekanne, mistõttu on see kõige kallima reklaamihinnaga telesaade. Sel päeval pugivad ameeriklased endale sisse rohkem toitu kui ühelgi teisel päeval aastas, v.a üksnes tänupüha.