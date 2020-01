10 tähtsaimat konflikti tänavu: USA ennustamatu tegutsemine loob maailmas peataolekut

Alanud aastal maailma kujundavad mõjukamad piirkondlikud konfliktid ​annavad mõttekoja The International Crisis Group (ICG) hinnangul märku sellest, et kogu maailmakord on muutumises ning paljuski on see seotud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi kalduvusega kohelda liitlasi põlgusega ja meelitada rivaale.