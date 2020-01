Kõige lõbusam «Tähesõdade» film läbi aegade – aga milleks?

Läks tarvis kolme filmi, et «Tähesõdade» saaga ja universumi fännilegi jõuaks kohale, et terve see uus, kolmas filmitriloogia on täiesti mõttetu. Pandagu tähele: neid filme on olnud väga nauditav vaadata, aga kui neis jutustatud loo üle mõtlema jääda, saab kiiresti selgeks, et varasemas kuues filmis vaatajani toodud lugu ei vajanud seda järge absoluutselt. See on eriliselt kunstlikult tollele külge poogitud.