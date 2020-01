Kümnend, mis muutis naiste sporti tundmatuseni

Tellijale

BBC ajakirjanik Anna Thompson kirjutas uue aasta esimesel päeval: «Pean tunnistama, et ei osanud arvata, et näen päeva, mil tenniselegend Billie Jean King kirjutab Twitteris dartsi kohta. Aga siin see on, säuts, milles ta õnnitleb inglannat Fallon Sherrockit, kes esimese naisena võitis PDC maailmameistrivõistluste matšis meest.»