Saksamaa kantsler Angela Merkel

Ma olen 65-aastane ega näe isiklikult kõiki kliimasoojenemise tagajärgi, mis tuleksid siis, kui poliitikud ei tegutse. Meie lapsed ja lapselapsed on need, kes peavad elama meie tegude või tegevusetuse tagajärgedega. See on põhjus, miks ma kasutan kogu oma jõudu kindlustamaks, et Saksamaa annab oma ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse panuse kliimamuutuste kontrolli alla saamiseks.