Tellijale

M.V.Wooli asutaja ja omanik Mati Vetevool pidas Vihterpalu tehase taasavamist oluliseks vahevõiduks, kuid ei tõtanud veel juubeldama. «Tuleb aru saada, et probleem püsib. Meile võidakse jälle nuga selga lüüa,» kurtis ta.

Legendaarne ettevõtja pidas eelkõige silmas seda, et neile kehtib endiselt nulltolerants: tehase pindadel ja toodangus ei tohi listeeriabakterit vähimalgi määral leiduda, kuigi tavaolukorras lastakse kalas listeeriat teatud ulatuses esineda. Nii on tänavu bakterit leitud mitmest kalatehasest üle Eesti, ent tagajärgi pole see kaasa toonud.