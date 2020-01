Valitsusele avaneb võimalus aasta otsa tõsist tööd teha

Tellijale

Need asjad juhtuvad kindlasti

Õpetaja miinimumpalk tõuseb 1315 euroni. See tähendab, et õpetajate keskmine palk on sel aastal 1540 eurot.

Selge on juba ka see, et aprillis tõuseb keskmine vanaduspension koos indekseerimisega 45 euro võrra. Sellest summast seitse eurot on erakorraline pensionitõus, mille tarvis on riigieelarves ligi 20 miljonit eurot. Tasub aga meenutada, et Keskerakond lubas valimisloosungis tõsta keskmist vanaduspensioni 100 euro võtta. Saab näha, kas valitsus võtab peaministrierakonna lubaduse täitmise sel aastal uuesti jutuks.