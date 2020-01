Tellijale

Eesti saadik ÜROs Sven Jürgenson alustas oma kõnekorda tõdemusega, et tunne on isegi veidi kummaline: seda hetke on oodatud 15 aastat, alates Eesti kandidatuuri esitamisest 2005. aastal.

«Tavaliselt on uutel liikmetel väga ambitsioonikad eesmärgid, mille eest on meid eraldi hoiatatud,» lausus Jürgenson Postimehele. «Kui vaadata Julgeolekunõukogu võimalusi ja seda, mis on ajaloos toimunud, siis meie eesmärgiks on olla hea ja konstruktiivne liige, kes ehitab kompromisse ja sildu.»